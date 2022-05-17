«Известия»: Пугачёва вернётся в Россию осенью

Алла Пугачёва / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва намерена вернуться в Россию осенью. Об этом она рассказала «Известиям», ответив на уточняющий вопрос.

Артистка отметила, что летние каникулы к тому времени закончатся и детям надо будет идти в школу.

А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся, — сказала Примадонна.

На данный момент артистка вместе с семьёй проживает в Израиле, где снимает очень дорогую виллу. Её муж Максим Галкин собирается летом гастролировать по стране с концертами. К слову, он уже уволен с Первого канала, где вёл свои шоу. В программе «Сегодня вечером» юмориста успешно заменил Николай Цискаридзе.

Накануне Максим Галкин запечатлел супругу в компании давних друзей, которые сейчас тоже уехали в Израиль. Это Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, с которыми Примадонна приятно провела время в ресторане. Макаревич, злобно отзывавшийся о россиянах, тоже не прочь вернуться в Россию: он анонсировал концерты в Петербурге.