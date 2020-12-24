Избивший Прилучного бизнесмен рассказал о причинах драки

https://static.news.ru/photo/e4fd7178-45e2-11eb-96d3-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Калининградский предприниматель Владимир Семёнов, владеющий ночным клубом, рассказал подробности конфликта с актёром Павлом Прилучным, который стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 ноября. Тогда клуб не работал, но в нём находился Семёнов и часть персонала. Около 06:00 бизнесмену позвонил знакомый, который спросил, может ли он приехать в клуб вместе с Прилучным и ещё одним мужчиной. Предприниматель объяснил, что заведение не работает, но был не против приезда актёра.

Прилучный был нетрезвым, вёл себя раскованно, но дружелюбно. Бизнесмен с актёром некоторое время поговорили, а затем артист неожиданно попросил выключить видеонаблюдение в клубе.

Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба, — рассказал Семёнов журналистам MK.RU.

Cпустя некоторое время актёр вместе с мужчинами вернулся и начал беседовать с бизнесменом о зале для единоборств, который находится на втором этаже здания. Прилучный решил устроить спарринг, а когда Семёнов отказался, то начал настаивать. В конце концов бизнесмен предложил артисту надеть перчатки, но тот заявил, что нужно сделать всё «как на улице», после чего произошла драка.

Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришёлся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу, — рассказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что это был единственный удар, после которого актёр упал. Артист быстро поднялся, у него был гематома на лице и шла кровь из носа. Прилучному оказали первую помощь, а потом он ушёл из клуба. Семёнов утверждает, что предлагал звёздному гостю вызывать скорую, но он отказался.

При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет, — отметил Семёнов.

После инцидента Прилучный поехал в больницу, но затем отказался от медицинской помощи и улетел в Москву. Владелец клуба подчеркнул, что как только узнал об уголовном деле, сразу написал явку с повинной. Семёнов пояснил, что у него есть предположения, почему актёр обвиняет его в агрессии, но пока он оставит их при себе.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом заявила руководитель пресс-службы регионального МВД Светлана Поставничая.