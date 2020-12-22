Прилучный стал фигурантом уголовного дела после драки

https://static.news.ru/photo/f9170442-443b-11eb-a57c-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбуждено после проверки, которая была проведена из-за избиения в Калининграде актёра Павла Прилучного. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Светлана Поставничая.

По факту инцидента в клубе «Завод» в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинён вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия, — рассказала Поставничная 5-tv.ru.

По предварительной информации, подозреваемым может стать владелец «Завода» Владимир Семёнов. 34-летний бизнесмен открыл клуб два года назад, и заведение сразу же стало одним из самых модных мест в Калининграде. Однако в последнее время посетители клуба начали часто жаловаться на хамство со стороны персонала и руководства.

Конфликт с участием Прилучного в калининградском заведении произошёл в конце ноября. Согласно одной из версий, в тот вечер актёр зашёл в клуб посмотреть площадку для съёмок сериала «В клетке». Продюсер проекта при этом утверждает, что Прилучный поругался с Семёновым ещё во время работы.

После того как Прилучного избили, он прилетел в Москву и попал в больницу с множественными травмами. Там он и написал заявление в полицию.

В середине декабря артист решил опубликовать своё фото в Instagram. Произошло это впервые после драки в Калининграде и сделанной после неё пластической операции. Кадр тут же вызвал бурю комментариев подписчиков, которые отметили серьёзные изменения во внешности бывшего мужа Агаты Муцениеце.

Как писал NEWS.ru, Прилучный впервые после недавнего инцидента вышел на публику. Так, 16 декабря артист принял участие в спектакле «Косметика врага», который проходил в Воронеже.