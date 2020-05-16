Ивлеева обвинила мужа в необщительности

https://static.news.ru/photo/c77bdcf2-977d-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей состоят в браке уже почти год, однако в свет пара выходит крайне редко. Ивлеева оправдывает это необщительностью мужа.

Муж по-прежнему очень тяжело разговаривает, он умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее, — сообщила в эфире программы «Вечерний Ургант» Ивлеева.

Она рассказала, что в период самоизоляции запустила серию прямых эфиров со звёздами. За кадром ей всегда помогал супруг, который, по словам Ивлеевой, поддерживает её во всех начинаниях.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Ивлеева, которая известна своей любовью к эпатажу, снова заставила говорить о себе. На этот раз телеведущая предстала в новом образе. Она опубликовала снимок в ярко-рыжем парике, который оказался ей очень к лицу. Подписчики пришли в восторг от этого фото и назвали Ивлееву «огненной бестией». Блогер часто меняет цвет волос и не ходит подолгу с одной причёской. Ранее она красила волосы в розовый, сиреневый и даже жёлтый цвета.