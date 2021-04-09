«Так и живём»: Петросян хитростью испортил фото Брухуновой

https://static.news.ru/photo/b879e6da-9acf-11eb-bede-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала фотокадр, который умудрился испортить именитый муж. Она посетовала на то, что снимок не получился таким красивым, как задумывался, но решила не отправлять его на фотосвалку.

Фото Брухунова опубликовала в своём аккаунте в Instagram. На нём видно, что она позирует в новом костюме, в то время как Петросян с хитрой улыбкой подкрадывается сзади.

Тот случай, когда хотела сделать красивое фото, но кое-кто решил иначе. Так и живём, — написала она.

Впрочем, поклонники звёздной пары, наоборот, кадр назвали на редкость удачным. Они отметили, что на фото запечатлены по-настоящему живые эмоции. Многие похвалили пару за позитив, а некоторые отметили, что их вторая половина даже спустя десятилетия после свадьбы устраивает такие же провокации.

Ранее, как писал NEWS.ru, Петросян обнародовал архивное фото со спектакля и предложил угадать, сколько ему лет на снимке. Подписчики поразились, каким худеньким он был в юности.