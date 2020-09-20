Исполнитель роли Гены Букина сделал предложение молодой актрисе

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Российский актёр Виктор Логинов, прославившийся как исполнитель роли отца семейства Букиных в сериале «Счастливы вместе», в 45 лет решил жениться в четвёртый раз. Новой избранницей артиста стала актриса Мария Гуськова. Она младше своего будущего супруга на 23 года.

Как рассказал Логинов журналистам телеканала НТВ, обручальное кольцо возлюбленной он уже подарил.

Мы очень хотим детей. Желательно восемь. А если говорить серьёзно, то их будет столько, сколько Бог даст. В ближайшие месяцы распишемся, — сказал актёр в эфире программы «Ты не поверишь!».

Гуськова подтвердила, что свадьба будет уже скоро. Девушка даже показала на камеру подаренное артистом кольцо.

Прежде Логинов был трижды женат. От трёх браков в сумме у него есть три сына и дочь. В интервью звезда сериала «Счастливы вместе» много раз говорил, что изменял своим избранницам. Он считает, что четвёртый брак в его жизни будет последним.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Антон Лапенко и звезда сериала «Чики» Алёна Михайлова появились на кинофестивале «Кинотавр», который проходит в Сочи. Таким образом артисты подтвердили слухи о романе.