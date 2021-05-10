«Исход»: посмертный альбом DMX выйдет в конце мая

https://static.news.ru/photo/5362f92a-b245-11eb-8336-96000091f725_660.jpg DMX Фото: David Perez/Global Look Press

Новый альбом рэпера Эрла Симмонса, более известного как DMX, выйдет 28 мая 2021-го, говорится на его официальной странице в Instagram. Пластинка Exodus («Исход») станет для музыканта посмертной. Он ушёл из жизни 9 апреля 2021-го в возрасте 50 лет.

Он (DMX. — NEWS.ru) полностью посвятил жизнь семье и творчеству, был щедрым меценатом и бесконечно любил своих фанатов. DMX не мог дождаться, когда его поклонники во всём мире услышат новый альбом и поймут, насколько он ценит каждого человека, который безоговорочно поддерживал его, — цитирует портал Pitchfork продюсера сборника Кассима Дауда Дина, известного как Swizz Beatz.

Накануне власти штата Нью-Йорк объявили 18 декабря днём недавно скончавшегося рэпера DMX (Эрла Симмонса). 18 декабря — день рождения музыканта, и теперь дата носит название Earl DMX Simmons Day (День Эрла DMX Симмонса).

За несколько дней до смерти рэпера доставили в больницу после сердечного приступа, вызванного, вероятно, передозировкой наркотических средств. После смерти музыканта резко выросло количество онлайн-прослушиваний его треков. С 9 по 10 апреля число стримов песен составляло 75,7 млн, а с 7 по 8 апреля — 7,36 млн раз.