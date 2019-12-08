Российская модель Ирина Шейк опубликовала фотографию своего нового ухажёра. Она разместила совместную фотографию в Интернете.
На кадре скриншот видеозвонка. Девушка общалась с британским фотографом Рованом Папье. Изображение сделано ночью, когда оба участника разговора находились в кровати.
Фотография
Ранее NEWS.ru сообщал, что мать Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала скандальное расставание российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера. По её словам, «во всём всегда виноваты мужчины».
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