https://static.news.ru/photo/009ebd06-19c5-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Российская модель Ирина Шейк опубликовала фотографию своего нового ухажёра. Она разместила совместную фотографию в Интернете.

На кадре скриншот видеозвонка. Девушка общалась с британским фотографом Рованом Папье. Изображение сделано ночью, когда оба участника разговора находились в кровати.

Фотография была опубликована в историях модели в соцсети Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала скандальное расставание российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера. По её словам, «во всём всегда виноваты мужчины».