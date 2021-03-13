«Ты всегда рядом»: Ирина Безрукова опубликовала детское фото умершего сына

https://static.news.ru/photo/206bb554-84d5-11eb-aa3d-96000091f725_660.jpg Ирина Безрукова Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

Ровно шесть лет назад сын Ирины Безруковой трагически ушёл из жизни. Женщина почтила память Андрея детским фото и совместными кадрами с наследником. Парня не стало 14 марта 2015 года в возрасте 25 лет.

Именно в этот день не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши... Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок <...>. Для меня ты всегда рядом! Твоя «мамуля Ириша», — написала Безрукова под постом на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

55-летняя Безрукова призналась, что часто вспоминает Андрея, но уже не плачет, а улыбается, не хочет «мучить себя вопросами: почему, за что и так далее». В 2015 году единственного сына Безруковой Андрея Ливанова — от брака с актёром Игорем Ливановым — нашли мёртвым в ванне собственной квартиры.

Молодой человек, по предварительным данным, поскользнулся и ударился головой о плитку. Хотя версии выдвигались разные, от убийства до передозировки наркотиками. После смерти сына актриса Ирина Безрукова долгое время не могла жить в своей квартире на юго-востоке Москвы. В 2017 году женщина решила снова там поселиться, начав масштабный ремонт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, улетела на выходные в Стамбул. По словам артистки, это путешествие было коротким, но очень насыщенным. Утро она традиционно начала с чашечки фирменного турецкого кофе, затем побаловала себя местными сладостями, а во время прогулки по старому городу съела турецкую лепёшку.