В интервью Дудя увидели пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/4afe70c6-c9cd-11eb-ba0a-96000091f725_660.jpg Иван Рудской (Ивангай), Юрий Дудь Фото: вДудь/youtube.com

Зюзинский районный суд Москвы получил материалы административного дела о пропаганде наркотиков в одном из интервью российского блогера и журналиста Юрия Дудя, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозрения возникли у Лиги безопасного интернета (ЛБИ) ещё в апреле.

Организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить выпуски шоу «вДудь» на пропаганду запрещённых веществ. 23 апреля силовики передали инстанции материалы расследования административного дела по статье 6.13 ч.1 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

Несколько официальных психо-лингвистических экспертиз якобы подтвердили факт пропаганды наркотиков в беседе Дудя с украинских блогером Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном. В ЛБИ заявили, что во время расследования на правоохранителей оказывалось давление.

Накануне Моргенштерн на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Он отметил, что благодарен им за бесплатную рекламу. Он уверен, что «вся жизнь — шоу» и всегда были артисты, которых пытались запретить, но это ни к чему не приводило.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост», написанная много лет назад. Ролик был вновь выложен в прошлом году. Минувшей ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.