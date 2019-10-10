https://static.news.ru/photo/fab33d8e-eb59-11e9-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нарышкин Фото: Дима Нарышкин/vk.com

Игрок КВН из Белоруссии Дмитрий Нарышкин прокомментировал заявление казахстанского коллеги Нурлана Сабурова о коррупции в клубе. Ему приходилось платить взносы в белорусскую и европейскую лиги, кроме того, команды штрафовали по различным причинам.

При этом Нарышкин отметил, что Александр Масляков будет отрицать поборы в КВН, передаёт « Царьград ».

Мы платили взносы в белорусскую лигу в Витебске, потом в Евролигу, — сообщил он.

Как ранее писал News.ru, режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова Сабурова о деньгах. Он заявил, что за 52 года игры ни разу не сталкивался с коррупционной составляющей.