Игрок КВН из Белоруссии Дмитрий Нарышкин прокомментировал заявление казахстанского коллеги Нурлана Сабурова о коррупции в клубе. Ему приходилось платить взносы в белорусскую и европейскую лиги, кроме того, команды штрафовали по различным причинам.
При этом Нарышкин отметил, что Александр Масляков будет отрицать поборы в КВН, передаёт «
Мы платили взносы в белорусскую лигу в Витебске, потом в Евролигу, — сообщил он.
Как ранее писал News.ru, режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова Сабурова о деньгах. Он заявил, что за 52 года игры ни разу не сталкивался с коррупционной составляющей.
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