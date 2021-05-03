«И это бывший кандидат в президенты!»: Собчак затравили за мат в Пасху

https://static.news.ru/photo/827add76-ac51-11eb-a4f4-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак в очередной раз стала предметом нападок пользователей, опубликовав нецензурную брань, которой она описала светлый праздник Пасхи. Большинство подписчиков сочли это омерзительным и поспешили отписаться от теледивы.

Непечатные слова журналистка подписала под опубликованным фото, на котором она стоит в элегантном вечернем чёрном платье и синем полупальто. И это даёт ещё больший контраст с подписью, что и отметили пользователи.

На телеведущую сразу посыпались упрёки. Ей припомнили и кандидатство в президенты, и неуважение к православным и прочие огрехи.

«Пасть свою матершинную прикрой!», «Истинно православная потому что», «Мозги пластмассовые — в святой день язык распускать», «Да... Во это — бывший кандидат в президенты», пишут в комментариях пользователи.

Критика не утихает уже несколько дней, Собчак пытаются и отругать, и вразумить. «Количество мата на Пасху, Ксюш, убеждает в твоей непоколебимой Вере! В СЕБЯ!», «Как неприятно читать, в такой светлый праздник, стыдно!», «Кошмар, что она несёт», «Что за бред ты пишешь? Это уже за рамки дозволенного выходит. Отправляю скрин на проверку относительно оскорбления чувств верующих», пытаются привести в чувство телеведущую подписчики.

На замечания Собчак никак не реагирует и оскорбительную публикацию не удаляет.

Как сообщалось ранее, журналистка Ксения Собчак ответила на критику подписчиков в Instagram и слухи о том, что она попала в рехаб. Волна негативных комментариев поднялась после того, как телеведущая поделилась фотографией без макияжа и в банном халате. Интернет-пользователи отметили, что у звезды «одутловатое лицо».