«Одутловатое лицо»: Собчак пришлось оправдываться за фото без макияжа

https://static.news.ru/photo/c7a0dfaa-a8db-11eb-9f51-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак ответила на критику подписчиков в Instagram и слухи о том, что она попала в рехаб. Волна негативных комментариев поднялась после того, как телеведущая поделилась фотографией без макияжа и банном халате. Интернет-пользователи отметили, что у звезды «одутловатое лицо».

Как отметила Собчак, снимок был сделан в швейцарской линике, куда она пришла ради детокса и оздоровления организма. Однако некоторые журналисты сразу начали писать про «одутловатое лицо» и лечение в рехабе, чем в очередной раз подтвердили «дремучее отношение» к здоровью.

Сдавать анализы, консультироваться с врачами нужно не тогда, когда заболел, а желательно до. В этом секрет долголетия и хорошего самочувствия. И рехабы тут ни при чём, — ответила телеведущая хейтерам.

Она уточнила, что в клинике, которую она выбрала, можно сделать и косметические процедуры, однако в неё ложатся в первую очередь ради оздоровления.

Ради этого в Швейцарию прилетела и я, — заключила Собчак.

Ранее Собчак разгневала пользователей социальных сетей новым постом. В нём знаменитость обратилась к Богу и призвала его хранить «успешных и удачливых» людей, которые могут позволить себе свадьбу на Мальдивах.