Хромченко рассказала, какая одежда поможет женщинам «прикрыть лишнее»

https://static.news.ru/photo/03daa33c-03c5-11eb-ac33-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» рассказала, с помощью каких платьев женщины могут скрыть лишние килограммы.

По словам эксперта, подобным хитростям научиться достаточно просто. К примеру, полные женщины могут приобретать вещи чёрного цвета — они визуально стройнят. Кроме того, неидеальную фигуру можно внешне подкорректировать при помощи полуприталенного жакета или платья. А одежда оверсайз, как сказала Хромченко, любого может превратить в хрупкое создание.

Стилист рассказала, что силуэт визуально вытягивают брючные монохромные костюмы, они делают его тоньше и длиннее. Также стоит обращать на рисунок на одежде — он может «лепить» фигуру как пластилин.

В новом выпуске «Модного приговора» советы профессионалов принесли свои плоды. Участница шоу с фигурой яблоком надела объёмное платье и затерялась в нём. Кроме того, немаловажную роль сыграла косуха, горловина которой удлинила шею, а низ обозначил талию.

Платье вроде бы бесформенное, но за счёт этих вертикальных линий и контрастов собирает фигуру и делает её как будто бы даже выше ростом, — сказала Хромченко.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий телешоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал, как из-за пандемии коронавируса изменился Стамбул. Историк моды воспользовался послаблениями в ограничениях, чтобы вновь лицезреть красоту крупнейшего города Турции.