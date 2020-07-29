«Хотят избавиться»: вдова Марьянова рассказала о борьбе за наследство

https://static.news.ru/photo/905dba1e-d22a-11ea-a432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Савёловском суде родственники покойного актёра Дмитрия Марьянова начали войну за наследство. Очередная делёжка возникла из-за дачи актёра, которая находится в 70 километрах от Москвы. На недвижимость предъявила права вдова артиста Ксения Бик. Женщина рассказала, что родственники умершего супруга хотят оставить её ни с чем и даже угрожают расправой.

Супружеская доля в доме принадлежит действительно мне. В силу того, что я жена Димы. Недвижимость была зарегистрирована на Диму позже, после того как мы поженились в 2015 году. Это правда, которая подтверждена документально. Просто цель другой стороны — оставить меня без трусов. Для них желательно, чтобы я вообще не существовала, — рассказала она StarHit.

Ксения Бик хочет отобрать загородный дом, где живёт отец Дмитрия. Юрий Георгиевич возмущается, что невестка претендует на это жильё, ведь дом и участок появились в семье задолго до женитьбы Дмитрия.

Ксения утверждает, что пыталась решить всё мирным путём. Она призналась, что главной её целью является оставить трёхкомнатную квартиру, где она живёт уже 10 лет. Однако, по словам женщины, ситуация с наследством становится всё опаснее. Ей стали поступать угрозы со стороны родственников покойного Марьянова.

Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоём окружении — от тебя хотят избавиться. Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить», — поделилась она.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, в тот момент ему было 47 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены.

Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.