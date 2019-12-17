https://static.news.ru/photo/74adf23e-2159-11ea-aeb0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот.

Изначально причиной смерти Марьянова назвали разрыв подвздошной вены. Он как раз и мог быть спровоцирован ударом в живот, пишет KP.RU. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.

Но сейчас трудно выяснить, ударил ли кто-то Марьянова, или всё произошло после того, как актёр упал на пол. Изначально эксперты говорили о том, что в смерти актёра никто не виноват: разрыв вены стал следствием того, что забился кава-фильтр — имплантированное устройство, называемое чаще ловушкой для тромбов.

Но новая версия предполагает, что в смерти артиста есть непосредственный виновник. И для того, чтобы досконально это выяснить, будет проведена ещё одна экспертиза — в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию Ирина Лобачёва считает, что актёр Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс» по инициативе его жены, а ныне вдовы Ксении Бик. Фигуристка отрицает, что её бывший сожитель был запойным алкоголиком, чтобы его нужно было лечить.