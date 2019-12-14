https://static.news.ru/photo/4bc01bde-1f03-11ea-8cfb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию Ирина Лобачёва считает, что актёр Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс» по инициативе его жены, а ныне вдовы Ксении Бик. Фигуристка отрицает, что её бывший сожитель был запойным алкоголиком, чтобы его нужно было лечить.

Я считаю, что это произошло не без вины Ксении Бик, — сказала в эфире программы НТВ «Секрет на миллион» Лобачёва.

Фигуристка считает, что именно Бик «довела актёра до могилы». По её словам, у Марьянова действительно были проблемы с алкоголем, однако зависимостью он не страдал. Лобачёва высказала предположение, что он понял, что его обманули, и поэтому собирался разводиться.

Не могу сказать, что он реальный алкоголик. Я с ним жила, — в итоге призналась Лобачёва.

Как писал NEWS.ru, в Лобненском городском суде Подмосковья началось рассмотрение уголовного дела против директора наркологического реабилитационного центра «Феникс», где скончался актёр Дмитрий Марьянов. Оксана Богданова обвиняется по статье 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности» и по пункту «в» части 2 статьи 238 «Оказание услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека». Сын Марьянова также выдвинул к обвиняемой иск о возмещении морального вреда в размере 30 млн рублей.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, в тот момент ему было 47 лет. В «Фениксе» он находился из-за проблем с алкоголем, которые протекали на фоне других медицинских осложнений.