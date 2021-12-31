Хлебникова записала поздравления россиянам с Новым годом из больницы

Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей московской квартире, обратилась к россиянам с поздравлениями с Новым годом. Аудиозапись с пожеланиями артистки, которая на данный момент находится в стационаре больницы, появилась в её Instagram-аккаунте.

Будьте здоровыми! Будьте веселыми! — сказала она, обращаясь к соотечественникам.

Певица также пожелала россиянам, чтобы они «снова начали встречаться, а не просто виделись на экранах телефонов и компьютеров».

Помимо этого, она поблагодарила фанатов за их поддержку и пообещала увидеться с ними уже после праздников.

Ранее директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию, что певицу уже выписали из больницы. По его словам, артистка остаётся в больнице и там же проведёт новогодние праздники. Информация о выписке Хлебниковой появилась 30 декабря.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась комната певицы на втором этаже. Артистку экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, она была размещена в отделении реанимации.

Впоследствии состояние Хлебниковой стабилизировалось, её перевели в палату. После этого в одной из московских клиник певице провели операцию по восстановлению кожи. Ей предстоит ещё несколько оперативных вмешательств.