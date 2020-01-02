Актриса Анна Хилькевич в новогоднюю ночь вместе с маленькой дочкой отправилась гулять в Ходынский парк, где выступали звёзды российского шоу-бизнеса.
По словам звезды сериала «Универ», она обожает этот праздник и ажиотаж вокруг него. В парке артистка танцевала вместе с дочерью на руках перед главной сценой,
Видео прогулки Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram.
В этом году мне было интересно, до скольки выдержит Арианна — оказалось, что дочь в меня пошла — «пати» до утра ей тоже нравятся, — отметила актриса.
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Дорвалась до честного и такого народного праздника Ну, как же я люблю вот это вот все))) ощущение праздника от макушки до пяток и в этом году мне было интересно до скольки выдержит Арианна- оказалось, что дочь в меня пошла- пати до утра ей тоже нравятся но это все лирика- с Новым годом, друзья!!!! Пусть все случится!!!
Ранее NEWS.ru писал, что скандальный блогер Лена Миро раскритиковала актрису Анну Хилькевич за критику русских мужчин. Писательница сказала, что звезда «Универа» пользуется «логикой курицы».
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