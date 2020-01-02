https://static.news.ru/photo/2f429c5c-2d4f-11ea-831c-fa163e074e61_660.jpg Анна Хилькевич с дочерью Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Анна Хилькевич в новогоднюю ночь вместе с маленькой дочкой отправилась гулять в Ходынский парк, где выступали звёзды российского шоу-бизнеса.

По словам звезды сериала «Универ», она обожает этот праздник и ажиотаж вокруг него. В парке артистка танцевала вместе с дочерью на руках перед главной сценой, пишет «Телепрограмма».

Видео прогулки Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram.

В этом году мне было интересно, до скольки выдержит Арианна — оказалось, что дочь в меня пошла — «пати» до утра ей тоже нравятся, — отметила актриса.

Ранее NEWS.ru писал, что скандальный блогер Лена Миро раскритиковала актрису Анну Хилькевич за критику русских мужчин. Писательница сказала, что звезда «Универа» пользуется «логикой курицы».