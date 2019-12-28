https://static.news.ru/photo/54a02c1c-2a57-11ea-9918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поздравил всю жёлтую прессу страны с Новым годом. Поводом стало обвинение в адрес юмориста насчёт его сексуальной ориентации.

В своём Instagram-аккаунте Харламов опубликовал скриншот публикации, на котором изображено совместное фото юмориста и актёра Сергея Бурунова. Резидент Comedy Club целует своего коллегу по цеху в лоб.

Пока Батруха плачет — Гарик с другим скачет?— написал он.

Ранее NEWS.ru писал о скандальной постельной сцене супруги юмориста Кристины Асмус в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила своему мужу.