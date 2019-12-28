Резидент Comedy Club Гарик Харламов поздравил всю жёлтую прессу страны с Новым годом. Поводом стало обвинение в адрес юмориста насчёт его сексуальной ориентации.
В своём Instagram-аккаунте Харламов опубликовал скриншот публикации, на котором изображено совместное фото юмориста и актёра Сергея Бурунова. Резидент Comedy Club целует своего коллегу по цеху в лоб.
Пока Батруха плачет — Гарик с другим скачет?— написал он.
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Хочу поздравить всю желтую прессу страны с наступающим Новым годом ))) Спасибо за прекрасные минуты смеха от того, что вы блядь пишете )) как же хочется увидеть авторов этого мракобесия ) всех хейтеров тоже поздравляю с наступающим, вам надо корпорат устроить новогодний с персоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке ))) «Пока Батруха плачет- Гарик с другим скачет» Сука )) @sergeyburunovofficial прости , но ты для меня другой ! @timurbatrutdinov будешь плакать, с другим буду скАкать !
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