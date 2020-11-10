Харламов и Асмус делят особняк на Рублёвке за 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4b827142-2364-11eb-9041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Google Maps

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус находятся в процессе раздела имущества после развода. Им предстоит поделить особняк на Рублёвке площадью в 410 кв. метров и стоимостью в 90–100 млн рублей.

Как сообщает Super.ru, четырёхэтажный таунхаус расположен на восьми сотках в закрытом подмосковном посёлке рядом с концертным залом Барвиха Luxury Village и школой «Президент», в которой учится их семилетняя дочь Анастасия.

Особняк Харламов купил на свои деньги в 2014 году, всё это время там шёл ремонт, и семья перебралась в него только весной во время самоизоляции. В данный момент там проживает Асмус с ребёнком.

Адвокат актрисы Марина Дубровская надеется мирно завершить переговоры о разделе недвижимости в течение нескольких месяцев, но до окончания процесса комментарии она давать отказалась.

Звёздная пара официально развелась в конце октября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову, но пока только в пародии на программу «Давай поженимся!». Удачный скетч был разыгран в эфире шоу Comedy Club. Всё было как в настоящей программе про сватовство: ведущий перевоплотился в образ Ларисы Гузеевой. Гарик Харламов играл роль завидного жениха, Кошкина — одну из претенденток на его сердце. Актрису представили как «успешную, молодую, амбициозную» даму, которая хочет уехать на Мальдивы и считает, что Гарик ей это оплатит.