Харламов и Асмус делят особняк на Рублёвке за 100 млн рублей

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус находятся в процессе раздела имущества после развода. Им предстоит поделить особняк на Рублёвке площадью в 410 кв. метров и стоимостью в 90–100 млн рублей.
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Особняк Харламов купил на свои деньги в 2014 году, всё это время там шёл ремонт, и семья перебралась в него только весной во время самоизоляции. В данный момент там проживает Асмус с ребёнком.
Адвокат актрисы Марина Дубровская надеется мирно завершить переговоры о разделе недвижимости в течение нескольких месяцев, но до окончания процесса комментарии она давать отказалась.
Звёздная пара официально развелась в конце октября 2020 года.
Как писал NEWS.ru, Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову, но пока только в пародии на программу «Давай поженимся!». Удачный скетч был разыгран в эфире шоу Comedy Club. Всё было как в настоящей программе про сватовство: ведущий перевоплотился в образ Ларисы Гузеевой. Гарик Харламов играл роль завидного жениха, Кошкина — одну из претенденток на его сердце. Актрису представили как «успешную, молодую, амбициозную» даму, которая хочет уехать на Мальдивы и считает, что Гарик ей это оплатит.