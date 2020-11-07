Кошкина сделала предложение Харламову

https://static.news.ru/photo/a64955b6-20b0-11eb-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Яна Кошкина Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову, но пока только в пародии на программу «Давай поженимся». Удачный скетч был разыгран в эфире шоу Comedy Club на телеканале ТНТ .

Всё было как в настоящей программе про сватовство: ведущий перевоплотился в образ Ларисы Гузеевой. Гарик Харламов играл роль завидного жениха, Кошкина — одну из претенденток на его сердце.

Актрису представили как «успешную, молодую, амбициозную» даму, которая хочет уехать на Мальдивы и считает, что Гарик ей это оплатит.

Я долго думала, кого мне выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. И тут два в одном. Талантливый молодой и богатый старик, — не осталась в долгу Кошкина, разыгрывая из себя невесту.

Шоумены умудрились высмеять в сценке даже бывшие отношения Харламова и Асмус. Ведущий, следуя канонам «Давай поженимся», уточнил, есть ли у Кошкиной сюрприз для Гарика, на что она ответила отрицательно.

Правильно. Потому что тебе никогда не удастся переплюнуть сюрприз, которые сделали для Гарика создатели фильма «Текст», — заявил ведущий под хохот в зале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Кошкина подразнила своих подписчиков в Instagram, намекнув на отношения с Гариком Харламовым. Телеведущая опубликовала снимки в чёрном платье с глубоким декольте.