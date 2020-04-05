Гуф рассказал, где сейчас находится Джиган

https://static.news.ru/photo/486c76c4-7757-11ea-b592-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, сейчас лежит в больнице, где проходит лечение. Об этом рассказал его друг Алексей Долматов (Гуф).

Джиган в больничке, — приводит слова музыканта StarHit.

Джиган перестал выходить на связь после того, как его супруга Оксана Самойлова призналась, что подала документы на развод.

Как писал NEWS.ru, Самойлова, которая решила спустя 10 лет совместной жизни развестись с Джиганом, призналась, что она обратилась за помощью к психологам.