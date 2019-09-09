https://static.news.ru/photo/0d1f8f46-d303-11e9-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: therealguf/instagram.com

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, поздравил с днём рождения свою бывшую пассию — солистку группы «А’Студио» Кети Топурию. В рамках поздравления музыкант признался девушке, что очень любил её.

Гуф отметил, что не может поздравить артистку лично, так как заблокирован в её аккаунтах в социальных сетях.

Ранее News.ru писал, что Гуф и Тимати выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города. В нём они признаются в любви российской столице. За сутки ролик собрал более 950 тысяч дизлайков.