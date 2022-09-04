Гудков ответил на призыв общественников уголовно наказать его за пародию

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Юморист Александр Гудков

Юморист Александр Гудков иронично отреагировал на обращение председателя Гражданского комитета России Артура Шлыкова в генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за клип-пародию «Я узкий». В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист опубликовал анекдот про Красную Шапочку, несущую пирожки с «доносом».

— А с чем у тебя пирожки, Красная Шапочка? — С доносом на мерзкого п*****, — написал Гудков.

Накануне стало известно, что Шлыков направил обращение в СК и Генпрокуратуру, в которых попросил возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ответственность по этой статье предусмотрена в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо реального срока от двух до пяти лет.

Ролик «Я узкий» был снят в качестве пародии на патриотический клип 30-летнего певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Я русский». Аудитория восприняла ролик неоднозначно. Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что клип — полная безвкусица и у артиста получился «ширпотреб».

SHAMAN же заявил, что ролик Гудкова является рекламой его творчества. По мнению автора оригинальной композиции, выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности. SHAMAN подчеркнул, что «хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», и назвал юмориста поклонником своего творчества.