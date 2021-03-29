Гудков объяснил, почему от Урганта ушёл автор его шуток

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Российский актёр и комик Александр Гудков рассказал, как от Ивана Урганта ушёл один из авторов его шуток и монологов Владимир Маркони.

В беседе с Ксенией Собчак Гудков признался, что в какой-то момент его коллега решил сосредоточиться на своём проекте. Он хотел быть именно ведущим, а «подвинуть Урганта» было невозможно, поэтому он принял решение уйти.

Он бросился с федерального канала на Comment Out. Я ему говорю: «Ты выбери — либо мы здесь трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео». Он и туда, и туда, — рассказал Гудков, отметив, что Маркони, тем не менее, универсальный человек.

Тогда стало понятно, что Маркони хочет расти и в авторском составе Урганта ему тесно.

Сейчас Владимир занимается собственным проектом Comment Out. Шоу очень популярно на YouTube, и он тщательно готовится к каждому выпуску, пишет Teleprogramma.pro.

Телеведущий Иван Ургант, у которого обнаружили коронавирус, провёл шоу «Вечерний Ургант» дистанционно. В настоящее время он самоизолировался на даче, писал ранее NEWS.ru.