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«Много денег»: Губерниев поставил жёсткое условие своего перехода на НТВ

18:54, 19 ноября 2020 163
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев согласился принять участие в кастинге на роль ведущего в программу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, но выдвинул условие. Он предложил заплатить ему за визит на пробную запись.

Он подчеркнул, что именно он выбирает, работать или нет в проекте, а не продюсеры передачи.

Чтобы я приехал на кастинг, эта программа должна заплатить много денег. Сумму я им озвучил. Поэтому жду. А моё время дорого стоит, — цитирует Губерниева ФАН.

Прежний соведущий Леры Кудрявцевой в проекте «Звёзды сошлись» и ведущий других программ на НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.

Вскоре после взлёта у воздушного судна отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта.

Как писал NEWS.ru, о предложении присоединиться к телепроекту Губерниев ранее сообщил подписчикам в Telegram. Рассматривают ли продюсеры шоу других кандидатов, доподлинно неизвестно.

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