Гримёрку Бузовой «вымывали святой водой», прежде чем отдать Даве

https://static.news.ru/photo/0035215c-8058-11eb-a71d-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куратор шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, который ранее принимал участие в проекте, рассказал, что блогер и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян займёт её гримёрку. Но прежде чем он туда вошёл, её «вымывали святой водой», рассказал он изданию Teleprogramma.pro.

Фишка состоит в том, что Давид займёт гримёрную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримёрку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной, — сказал Черкасов.

Он уверен, что на Даву будет оказываться давление со стороны поклонников Бузовой, но ему не привыкать. Впрочем, блогер, наверняка, и сам всё понимает, так что будет спокойно работать.

Ранее Манукян объяснил, что решение стать ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» не связано с певицей и ему не требуется её одобрение. Также он сказал, что ему неинтересно, что она скажет по поводу его участия.

Дава отметил, что давно мечтал присоединиться к программе и желание наконец-то сбылось. Его соведущими станут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.