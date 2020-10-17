Григорьев-Аполлонов рассказал, как живёт вдвоём со старшим сыном

https://static.news.ru/photo/d33096ec-11b1-11eb-999a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/apollonov_ag

Старший сын «рыжего из „Иванушек“» Андрея Григорьева-Апполонова, 16-летний Иван переехал к нему жить. Григорьев-Апполонов расстался с Марией Банковой около года назад. Бывшая супруга певца вместе с 12-летним Артемием осталась в Санкт-Петербурге.

По словам звёздного отца, отношения с наследником у него отличные. Подросток сам готовится к школе, учится хорошо и конфликтов между ним и отцом не возникает. Еду Григорьевы-Аполлоновы заказывают в службе доставки.

Кроме того, Иван достаточно сдержан в своих материальных запросах, рассказал Григорьев-Аполлонов в программе «Звёзды сошлись» канала НТВ.

Недавно Ваня ходил на поздний концерт Моргенштерна. Потом в кафе. Он звонит и говорит мне: «Папа, пришли, пожалуйста, 1300 рублей». Более-менее адекватные суммы для Москвы... Чеки не прошу. Я — хороший папа, — пошутил «Иванушка».

Тем не менее, отец купил подростку авто и в школу Ивана возит личный водитель.

Также артист находится в контакте с бывшей женой, которая ежедневно звонит сыну и даёт советы бывшему мужу. Григорьев-Аполлонов признаёт, что даёт сыну больше свободы, чем мать, разрешает приводить домой одноклассников с ночёвкой, но объяснил Ивану «что не нужно ничего пробовать». В целом, отец и сын достаточно откровенны друг с другом.

Не знаю, расскажет ли Ваня мне про свой первый раз, но я ему рассказал. Но всё же думаю, что да, расскажет. Мои знакомые девочки приходят к нам домой, Ваня им оценки ставит. Но моё сердце сейчас свободно, — признался артист.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова Мария поделилась с подписчиками фотографией сына от своего нового возлюбленного — баскетболиста Андрея Зубкова.