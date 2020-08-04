Гоген Солнцев уехал в Сочи с женой и двумя пожилыми любовницами

https://static.news.ru/photo/46d79f16-d6f5-11ea-a760-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский шоумен Гоген Солнцев уехал отдыхать в Сочи вместе с 65-летней женой Екатериной Терешкович. Их также сопровождают ещё две дамы в возрасте, которых называют любовницами фрика.

Как рассказал один из очевидцев, который видел Гогена на пляже, шоумен окружен вниманием и заботой своих престарелых спутниц.

Они всей толпой на пляж ходят. Бабушки обхаживают Гогена, как только могут. Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу, — приводит слова очевидца Sobesednik.ru.

Предположительно, одна из спутниц Гогена — Лидия Алифиренко. Эта немолодая женщина появилась в жизни Солнцева в то время, как жена Екатерина проходила лечение в клинике от алкоголизма. Шоумен ранее утверждал, что у них чисто дружеские отношения. Кто ещё, помимо супруги, сопровождает эпатажного молодого мужчину в поездке к морю, неизвестно.

Между тем в СМИ попали снимки, на которых Гоген проводит ночи с женой и любовницей Лидой, при этом кадр сделан кем-то третьим. Сам Солнцев говорит, что фотографии у него похитили вместе с телефоном.

Шоумен уже публично признавался, что готов ублажить даже пять старушек. При этом он просит журналистов не писать о его личной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что Солнцев приобрёл место на сельском кладбище среди берёз, расположенное в Брянской области, для своей супруги Екатерины Терешкович. По словам шоумена, его пожилая жена «заслуживает быть погребённой на таком кладбище». Известно, что Екатерина Терешкович ранее делала операцию по омоложению, чтобы быть привлекательной для своего эпатажного супруга.