Фото: solntcev/instagram.com

Московские омоновцы стали героями клипа, посвящённого Дню защитника Отечества, который был снят на песню «Ничего не жаль» заслуженного артиста России Дениса Майданова. Об этом сообщили в Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, в основу ролика легли случаи из повседневной жизни сотрудников ОМОНа, передаёт РИА Новости. В съёмках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова приняли участие...