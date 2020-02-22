Эпатажный шоумен Гоген Солнцев попросил подписчиков своих соцсетей не намекать на то, что он живет за счёт своей немолодой супруги.
У Катюши пенсия чуть больше 15 тыс. рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально! — написал он в Twitter.
Также Гоген поделился планами на будущее:
Вот, думаем, дадут ли нам с Катей миллион за двоих детей, если у нас приживутся 2 эмбриона и родится двойня?
Подписчики не восприняли его слова всерьёз.
Ранее NEWS.ru писал, что Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Появившемуся после эфира с Андреем Малаховым ухажёру 87 лет, зовут его Владимир Ильич. Шоумен заявил, что не воспринимает «конкурента» всерьёз. Он считает, что даже если его жена ответит взаимностью мужчине, то это только до первой постельной сцены. Поводом для программы стал факт помещения Терешкович в клинику для лечения от алкогольной зависимости. По признанию Солнцева, Екатерина появилась в его жизни после гибели его прежней возлюбленной. Она окружила его заботой и помогла выбраться из депрессии.
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