Главврач Домодедовской больницы описал последние минуты жизни Шатунова

Фото: Нетелев Роберт/ИТАР-ТАСС/Архив

Юрий Шатунов

Главный врач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал о последних минутах жизни музыканта Юрия Шатунова. По его словам, доктора в течение полутора часов пытались спасти его жизнь, но в итоге он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «360».

22 июня в 23:30 в Домодедовскую больницу знакомыми был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии. В течение полутора часов врачи Домодедовской больницы оказывали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда, — рассказал Осипов.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь, «Детство» и десятка других, умер на 49-м году жизни. Как сообщают СМИ, Шатунову стало плохо во время рыбалки, друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя.