Главный врач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал о последних минутах жизни музыканта Юрия Шатунова. По его словам, доктора в течение полутора часов пытались спасти его жизнь, но в итоге он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «360».
22 июня в 23:30 в Домодедовскую больницу знакомыми был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии. В течение полутора часов врачи Домодедовской больницы оказывали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда, — рассказал Осипов.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь, «Детство» и десятка других, умер на 49-м году жизни. Как сообщают СМИ, Шатунову стало плохо во время рыбалки, друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год