Генпродюсер ТНТ Дулерайн покинул канал

Генеральный продюсер телеканала ТНТ оставил свою должность и покинул канал 23 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По данным одного из источников, продюсер уволился из холдинга «Газпром-Медиа». Собеседники издания уточнили: о решении было объявлено на встрече Дулерайна и гендиректора ТНТ Романа Петренко с представителями продакшена. Новым генеральным продюсером ТНТ станет заместитель Дулерайна Аркадий Водахов.

Источник сообщает, что Дулерайн может перейти в совместное предприятие, создаваемое «Национальной медиагруппой» и основателем Comedy Club Артуром Джанибекяном. Переговоры о переходе в новую компанию ведутся и с Петренко. По данным собеседника издания, последний покидать ТНТ не планирует.

Александр Дулерайн пришёл на ТНТ в 2002 году на должность заместителя Петренко. В 2009 году стал генпродюсером канала, а в 2017 году уступил должность Вячеславу Дусмухаметову из Comedy Club Production. Дулерайн остался на канале развивать международное направление. В 2018 году он вернулся на должность генерального продюсера.

Роман Петренко был генеральным директором ТНТ с 2002 по 2013 годы, вернулся на канал в 2018 году. При нём появились Comedy Club, «Наша Russia», «Дом-2», сериалы «Интерны» и «Универ».

Ранее главный продюсер «России 1» Игорь Шестаков объяснил причины приглашения компании Comedy Club Production к сотрудничеству с телеканалом, лицами которого в юмористическом вещании являются Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.