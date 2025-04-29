Газманов рассказал о последствиях для Урганта из-за перепетой песни Газманов не увидел смысла возбуждать дело против Урганта из-за перепетой песни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Народный артист Олег Газманов не увидел смысла в уголовном преследовании шоумена Ивана Урганта из-за исполнения его песни «Москва». В разговоре с NEWS.ru певец рассказал, что для этого у него есть компания, занимающаяся авторским правом, и если они сочтут нужным, то будут судиться.

Я на самом деле сказал и еще раз повторяю: он очень талантливый человек. Он мог бы проявить себя более корректно и, хотя бы, более талантливо. Я не понимаю смысла того, что он сделал. Откровенно. Честно. Я просто загрустил по этому поводу. Я не буду бить кулаками себя в грудь, — рассказал музыкант.

Газманов добавил, что поступок Урганта огорчил его. Более того, музыкант не понимает смысла в этом и считает, что таким образом эмигрировавший шоумен только поставил себя в неловкое положение.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что выступление Урганта с песней Газманова является жалким зрелищем. Артистка назвала его исполнение глумлением над гимном российской столицы. Она также подчеркнула, что Ургант — «большой патриот, но другой родины».

До этого стало известно, что Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе оказался должником по ЖКУ за три квартиры в Москве. Уточняется, что одна из них принадлежит шоумену, две другие — жене. Общую стоимость недвижимости оценили примерно в 600 млн рублей.