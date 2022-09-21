Газманов, Нагиев, Тимати. Какие звезды служили и могут быть мобилизованы? Кто из знаменитостей в ближайшее время может сменить сценические наряды на военную форму?

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати

Объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация может затронуть и знаменитостей. Одним из основных условий мобилизации является опыт армейской службы и участия в боевых действиях. Через армию прошли практически все представители старшего поколения артистов (от 60 и старше), многие из среднего (от 45 до 60), и буквально единицы — из творческой молодежи. Кто из медийных персон может в ближайшее время сменить сценические наряды на реальную военную форму, выяснил NEWS.ru.

Михалков, Газманов, Лещенко: опыт есть, но не проходят по возрасту

Режиссер, актер, сценарист, народный артист РСФСР Никита Михалков добровольно пошел на военную службу в возрасте 27 лет. К этому времени он уже успел сняться в фильме «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии (1930-2019) и стать знаменитым. По рассказам самого Михалкова, поклонницы не давали ему прохода, и он решил «спрятаться» от них в армии. Никита Сергеевич служил во флоте на Тихом океане простым матросом.

Во флоте — Черноморском, на крейсере «Дзержинский» — служил примерно в те же годы и будущий народный артист России Александр Серов. Дослужился до должности командира отделения, награжден грамотами. Другой будущий народный артист России Олег Газманов и вовсе закончил Высшее инженерное морское училище в Калининграде, решив связать судьбу с морем. Служил под Ригой. В запас вышел в звании капитана третьего ранга.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Газманов

Лев Лещенко — сын кадрового офицера, прошедшего русско-финскую войну — по настоянию отца проходил срочную службу в Группе советских войск в Германии. Сергей Пенкин служил в артиллерии. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин — в погранвойсках на Дальнем Востоке. Александр Маршал, который взял себе даже «армейский» сценический псевдоним (настоящая фамилия исполнителя — Миньков) служил в ВВС в Пензенской области. Дмитрий Харатьян — в пожарной части в Москве. Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов — в ВДВ. А Григорий Лепс — в Хабаровске на режимном объекте.

Однако мобилизационные списки имеют ограничение по возрасту. Перечисленные артисты уже перешагнули возрастную планку. Лев Лещенко в 2022 году отметил 80-летний юбилей. Никите Михалкову 76 лет, Александру Серову и Олегу Газманову — по 71, Маршалу — 65, Шахрину — 63, Харатьяну — 62. Самые «молодые» — 61-летние Добронравов и Пенкин, а также Григорий Лепс, отметивший летом 60-летний юбилей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

Сергей Зверев, «Тарзан», Охлобыстин: могут быть мобилизованными, если захотят

Из артистов среднего возраста служивших значительно меньше. К примеру, Стас Михайлов, поступивший после окончания школы в летное училище в Минске, но бросивший учебу, отправился служить в Ростов-на-Дону водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.

Стилист Сергей Зверев также проходил службу в Вооруженных силах СССР — в Польше. Причем был заместителем командира взвода, дослужился до звания старшего сержанта. Служили Дмитрий Нагиев (в войсках ПВО под Вологдой), Леонид Агутин (в погранвойсках, является офицером запаса). Сергей «Тарзан» Глушко с отличием закончил Военный инженерный институт в звании лейтенанта, служил в звании старшего лейтенанта на космодроме «Плесецк». В ракетных войсках в Ростовской области служил Иван Охлобыстин. Прошел армию и Гоша Куценко — связистом. В своих интервью артист не раз рассказывал, что в армии травмировал позвоночник. Звезда сериалов Ян Цапник проходил срочную службу в разведроте ВДВ. Алексей Нилов, которого зрители помнят по роли Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», служил в железнодорожных войсках. Актер получил специальность минера-подрывника и участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, пришедшейся как раз на период его армейской службы. В железнодорожных войсках служил и Андрей Федорцов, «Вася Рогов» из сериала «Убойная сила». Матросом запаса является актер Владимир Вдовиченков, служивший на Балтийском и Северном морях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Самый серьезный опыт боевой службы — у актера Евгения Сидихина и телеведущего Артема Шейнина. Оба участвовали в боевых действиях в Афганистане: Артем Шейнин в составе ВДВ, а Евгений Сидихин в танковом батальоне. Писатель Захар Прилепин в 1990-е служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях во время двух чеченских кампаний. В 2014 году Прилепин добровольно отправился в ДНР.

Более молодые популярные исполнители, которые по возрастным показателям теоретически могли бы попасть в списки мобилизованных в числе первых, не имеют опыта армейской службы: ни Дима Билан, ни Сергей Лазарев, ни Тимати, ни Влад Топалов, ни Давид Манукян.