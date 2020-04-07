Галустян преобразился до неузнаваемости, сбрив на карантине усы и бороду

https://static.news.ru/photo/a24a7f8e-786e-11ea-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Галустян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Галустян запустил челлендж «Меняйся дома» и сбрил усы и бороду. Юморист опубликовал в Instagram видео, в котором ему помогают избавиться от растительности на лице его дочки.

В итоге комик так преображается, что его трудно узнать.

Никакой рекламы, никакой политики! Просто я запускаю домашний челлендж, — подписал видео Галустян.

При этом артист передал эстафету хоккеисту Александру Овечкину, коллегам Семёну Слепакову и Александру Ревве, а также Дмитрию Нагиеву.

Поклонники уже оценили новый образ шоумена. Они отметили, что Галустян стал выглядеть свежее и моложе. Теперь они с нетерпением ждут преображения других известных личностей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клип на песню «Хочу тибя любицца» известного шоумена Михаила Галустяна за два дня набрал на YouTube более миллиона просмотров. Комик выпустил дебютный клип под псевдонимом Супер Жорик.