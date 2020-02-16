https://static.news.ru/photo/3a019c14-50a0-11ea-b22b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва, Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск. На этот раз в путешествие он решил отправиться без знаменитой супруги, прихватив с собой только детей Гарри и Лизу. Видео из самолёта он опубликовал в сторис в Instagram.

Он запечатлел Гарри, который наблюдал за тем, как взлетает лайнер. Мальчик примкнул к окну иллюминатора и восхищался увиденным.

Ого, какая скорость! Сейчас взлетим! Летим, — говорит он.

Затем телеведущий показал шестилетнюю Лизу, которая нарядилась в дорогу. Девочка предстала в пуховике серебристого цвета и белой шапке с помпоном.

Гарри и Лиза Галкины maxgalkinru/instagram.com

Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный! — приговаривает она в ожидании своего багажа.

Поклонники предполагают, что звёздное семейство отправилось в Латвию. Там они отдыхают каждый год.

Ранее, как писал NEWS.ru, Галкин поделился со своими подписчиками деталями путешествия по Австралии, куда он поехал без супруги Аллы Пугачёвой и их детей. Они остались дома. Телеведущий опубликовал ролик, в котором он позирует на фоне скал в Тасмании. Однако он не заметил, что стоит рядом с водоёмом, в котором бурное течение.