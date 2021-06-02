Галкин резко высказался о штрафе от ПФР

https://static.news.ru/photo/2bb5d954-c340-11eb-a676-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опроверг информацию о том, что суд взыскал с него в пользу ПФР четыре тысячи рублей штрафа за нарушение страхового законодательства. Юморист назвал информацию об этом «ерундой», которую «разнесли» все СМИ.

Видео с разъяснением ситуации муж Аллы Пугачёвой опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист пояснил, что ни сном, ни духом не знает ни о каком штрафе, суде, уплатах, как и Пенсионный фонд.

Это написал какой-то Telegram-канал, и все тут же это перепечатали, — разъяснил ситуацию телеведущий.

Галкин обратил внимание на то, что ПФР уже с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов, но почему-то никто не обратил внимание на это обстоятельство.

Кто-то написал ерунду — все разнесли, — подписал артист в комментариях к видео.

Судя по тону, Галкин отнёсся к ситуации с присущим ему юмором, но при этом отметил, что ситуация не является столь уж безобидной. В суды юморист обращаться не будет из-за этой «дурацкой ситуации», у него нет на это времени.

Дурацкая ситуация: тихо сидишь дома, никого не трогаешь, платишь взносы, а потом вот так... И бегай теперь по изданиям, доказывай, что ты всё заплатил, — пояснил Галкин.

Артист добавил, что не собирается тратить часть своей жизни на то, чтобы доказать неправду, которую сочинил какой-то человек.

Как сообщалось ранее, Пенсионный фонд России в судебном порядке взыскал с юмориста Максима Галкина четыре тысячи рублей взносов, которые он не уплатил будучи индивидуальным предпринимателем (ИП). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.