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Бузова примерила на себя образ чернокожей

15:24, 20 сентября 2020
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова с помощью приложения Gradient перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку. Результатом она осталась довольна.

Мне можно жить на любом континенте, я везде буду своя, — подписала фото в Instagram Бузова.

buzova86/instagram.com

Как писал NEWS.ru, Бузова очень гордится своими предками, среди которых были исключительно славяне. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Студия 69». По её словам, она большей частью русская, «в последнее время это эксклюзив». Помимо этого, в роду есть и украинские корни. Она добавила, что считает себя уникальной, неповторимой и неподражаемой личностью. В том числе — и на эстраде. Её песня «Мало половин» в 2017 году произвела фурор, положив начало танцевальным флешмобам в России, считает певица.

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