Галкин опроверг существование брачного договора с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/21cc61f0-87b5-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист и телеведущий Максим Галкин заявил, что он и певица Алла Пугачёва даже не обсуждали заключение брачного договора накануне свадьбы в 2011 году.

Галкин отметил в интервью StaHit, что свадьбе предшествовали десять лет совместной жизни, поэтому отношения уже прошли проверку временем. Тем более, отметил юморист, и он, и Пугачёва много зарабатывали, поэтому не обсуждали разделение финансов.

Не было обсуждения и разделения финансов на «мои — твои», — цитирует издание Галкина.

Как писал NEWS.ru, экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин напророчил обнищание российским звёздам из-за пандемии коронавируса. Кризис ударит и по семье Галкина — Пугачёвой, уверен Разин.