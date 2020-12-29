Фото Хабенского с единственным сыном появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/8e5fd9da-4a21-11eb-ab27-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Фото Константина Хабенского с единственным сыном Иваном появилось на фанатской странице в соцсетях. На снимке сын актёра Иван, положив руку на плечо отцу, хитро подмигивает и улыбается.

Знаменитый актёр при этом ограничивается скупой улыбкой. Хабенский не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому такие снимки — редкость. У Хабенского есть две дочери от брака с актрисой Ольгой Литвиновой. Сын Иван, которому 13 лет, появился на свет от первого брака популярного актёра от журналистки Анастасии Смирновой. Мама мальчика умерла, когда ему был всего один год.

Актёр признавался, что из-за паузы в работе по коронавирусу он смог больше времени провести с семьёй. До этого дочки видели его только по скайпу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народному артисту РФ Константину Хабенскому пришлось умереть и воскреснуть для новой почти мистической роли в сериале.