Фигуристка Ильиных поздравлением мужу развеяла слухи о романе с Топаловым

https://static.news.ru/photo/1cfc0afc-2be0-11eb-bec8-fa163e074e61_660.jpg Елена Ильиных Фото: blackswanei/instagram.com

Фигуристка Елена Ильиных поздравила с днём рождения своего супруга, артиста балета Сергея Полунина, которому исполнился 31 год. Своим постом она развеяла слухи о романе с певцом Владом Топаловым, вместе с которым принимает участие в шоу «Ледниковый период».

Своё поздравление Ильиных сопроводила фотографией, на которой семейная пара выглядит счастливой.

С днём рождения, самый лучший папа на планете! Как хорошо, что ты есть! Люблю тебя, — написала олимпийская чемпионка.

Некоторые поклонники считают, что Ильиных и Топалова связывает не только дружба. Они регулярно делятся совместными снимками и говорят о том, что относятся друг к другу с теплом.

Ранее Ильиных призналась, что с детства была без ума от Топалова, тогда как до встречи со своим супругом не видела ни одного спектакля с его участием.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Регина Тодоренко в рамках прямого эфира со своим психологом рассказала, что пережила серьёзный кризис в отношениях с Топаловым.