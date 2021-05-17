Feduk назвал Диброва «вжаренным персонажем» после съёмок шоу

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Российский музыкант Feduk (Фёдор Инсаров) вспомнил свой визит на шоу «Кто хочет стать миллионером?» около двух лет назад с актёром Евгением Куликом. По словам звезды, ведущий программы Дмитрий Дибров говорил на съёмках «чушь» и оказался «каким-то вжаренным персонажем». Об эпизоде Feduk вспомнил в беседе с Азаматом Мусагалиевым для YouTube-канала последнего.

Я не знал, что он (Дмитрий Дибров. — NEWS.ru) такой. Нёс какую-то чушь. Было ощущение, что мы не на телевидении, а где-то в кругу странных ребят. Не в обиду уважаемому [Дмитрию] Диброву, — заявил Инсаров.

Feduk добавил, что мероприятие оставило неоднозначные впечатления. Накануне исполнитель представил новый клип со своей девушкой Сашей Новиковой в главной роли. Романтическое видео было снято на песню «Водолей» из альбома «ЙАЙ». Музыкант поёт о любви и одиночестве. Режиссёру удалось уловить меланхоличное настроение — пейзажи сменяются кадрами с молодыми людьми.

Ранее сообщалось, что cотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family (ч. 4 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом послужило заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и Family. 23-летнему Алишеру Валееву, более известному под псевдонимом Моргенштерн, теперь грозит штраф до 1 млн рублей.