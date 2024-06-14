«Это только начало»: Киркоров раскрыл, что его вдохновило заняться юмором Киркоров заявил, что решил попробовать себя в юморе благодаря комику Дорохову

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров на красной дорожке премии Муз-ТВ признался, что решил себя опробовать в юморе благодаря шоу «Звезды», где он соревновался с актером и комиком Денисом Дороховым за главный приз. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, вскоре их комедийный дуэт появится на больших экранах — они вместе сыграют в фильме «Братья».

Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — «Братья» называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта «Звезды», где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино, — признался певец.

Ранее Киркоров в проекте «Однажды» на НТВ рассказал, что периодически его посещают мысли о смерти. Он подчеркнул, что старается избавляться от них, потому что «уныние — это смертный грех». По словам Киркорова, он сам выступает в роли собственного психотерапевта, успокаивая себя разговорами о детях и отце.

До этого Киркоров признался, что не планирует финансово обеспечивать уже взрослых детей. Артист сообщил, что намерен дать им хорошее образование, чтобы в будущем Алла-Виктория и Мартин смогли достойно зарабатывать на жизнь. Он отметил, что всегда готов прийти на помощь детям, однако свою жизнь они должны обустроить сами.