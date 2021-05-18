Эмма Уотсон ответила на слухи о помолвке с бизнесменом

Актриса Эмма Уотсон на своей странице в Twitter ответила на слухи о том, что она помолвлена с бизнесменом Лео Робинтоном.
Разговоры о предстоящей свадьбы начались из-за кольца на безымянном пальце звезды фильмов о Гарри Поттере.
Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами, — написала Уотсон.
По словам актрисы, отсутствие новостей о ней в прессе говорит лишь о том, что она проводит время как и любой другой человек во время пандемии коронавируса.
Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все ещё поражает так много людей, — отметила звезда.
Dear Fans, Rumours about whether Iâm engaged or not, or whether my career is âdormant or notâ are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.