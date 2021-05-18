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Эмма Уотсон ответила на слухи о помолвке с бизнесменом

13:21, 18 мая 2021

Актриса Эмма Уотсон на своей странице в Twitter ответила на слухи о том, что она помолвлена с бизнесменом Лео Робинтоном.

Разговоры о предстоящей свадьбы начались из-за кольца на безымянном пальце звезды фильмов о Гарри Поттере.

Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами, — написала Уотсон.

По словам актрисы, отсутствие новостей о ней в прессе говорит лишь о том, что она проводит время как и любой другой человек во время пандемии коронавируса.

Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все ещё поражает так много людей, — отметила звезда.

Ранее стало известно, что американская певица Ариана Гранде втихую вышла замуж в минувшие выходные. Избранником звезды стал агент по недвижимости Далтон Гомес.

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