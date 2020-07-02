Эмин тепло и нежно поздравил с днём рождения бывшую жену Лейлу

https://static.news.ru/photo/f86fcafe-bce8-11ea-81ec-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов и Лейла Алиева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эмин Агаларов с теплотой и нежностью поздравил бывшую жену Лейлу Алиеву с днём рождения. Дочери президента Азербайджана исполнилось 35 лет.

Музыкант и дочь президента были вместе девять лет, их брак считали идеальным. Поженились они в 2006 году. За это время на свет появились их сыновья Микаил и Али.

С днём рождения, Лейла. Ты настоящий друг, потрясающая мама и партнер на всю жизнь. Будь счастлива всегда — ничто не сможет тебя остановить, — написал Эмин.

О причинах развода супруги не говорят, лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье. И достичь его можно только при условии абсолютной свободы. Эмин добавил, что они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.

Примечательно, что уже после развода Лейла Алиева удочерила девочку по имени Амина. Её Эмин считает своей дочерью и заботится о ней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Алёна Гаврилова переживает тяжёлое время. Недавно её супруг Эмин Агаларов объявил о том, что их союз распался. Для девушки это стало шоком, потому что они воспитывали вместе дочку.