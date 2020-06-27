«Всё катится в бездну»: жена Эмина Агаларова рассказала о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/35463c98-b879-11ea-aaab-fa163e074e61_660.jpg Алёна Гаврилова Фото: agavrilova777/instagram.com

Модель Алёна Гаврилова переживает тяжёлые время. Недавно её супруг Эмин Агаларов объявил о том, что их союз распался. Для девушки это стало шоком, потому что они воспитывали вместе дочку.

Светская львица постит депрессивные посты об отношениях в сториз Instagram. В них говорится о том, что нужно просто быть и любить себя.

Всё катится в бездну, я знаю, как себя спасти, но потом, пока рано, — написала девушка.

Ранее Гаврилова рассказала, что она проживает с дочкой. Агаларов не собирается отнимать у неё ребёнка. Сам исполнитель пообещал обеспечить свою бывшую жену и малышку всем необходимым, чтобы они находились в комфортных условиях. При этом он собирается навещать их каждый день.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певица Пелагея официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Российско-украинская артистка Евгения Лоза тоже находится в состоянии бракоразводного процесса.

Как писал NEWS.ru, астролог Василиса Володина заявила, что певец Эмин со своей женой Алёной Гавриловой разводятся по ряду причин, одна из которых — возникшая между супругами сухость чувств.