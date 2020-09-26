Экс-жену Гуфа задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина вместе с семьёй и директором была задержана в аэропорту Мале на Мальдивах. Полицейских насторожила декоративная серебряная пуля на шее у инстаблогера.
Анохина пыталась объясниться с полицейскими, доказывая, что это всего лишь украшение, но они не обращали на неё никакого внимания.
В результате, как рассказала телеведущая на своей страничке, всю компанию задержали перед самой посадкой в самолёт, отвели в участок и сняли копии всех документов.
Мы преступники, — повеселилась экс-жена Гуфа под постом о приключениях в аэропорту.
В итоге Анохиной удалось доказать, что пуля у неё на шее — всего лишь украшение, не представляющее никакой опасности. Но полицейские решили перестраховаться: они отдали украшение бортпроводникам, которые пообещали Анохиной сразу вернуть пулю по приземлении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и блогер Айза Анохина поделилась с подписчиками в Instagram новой откровенной фотографией с отдыха на Мальдивских островах. На снимке светская львица позирует, стоя без одежды в воде.
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