Экс-жену Гуфа задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия

https://static.news.ru/photo/d91a4546-0110-11eb-991a-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина с сыном Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина вместе с семьёй и директором была задержана в аэропорту Мале на Мальдивах. Полицейских насторожила декоративная серебряная пуля на шее у инстаблогера.

Анохина пыталась объясниться с полицейскими, доказывая, что это всего лишь украшение, но они не обращали на неё никакого внимания.

В результате, как рассказала телеведущая на своей страничке, всю компанию задержали перед самой посадкой в самолёт, отвели в участок и сняли копии всех документов.

Мы преступники, — повеселилась экс-жена Гуфа под постом о приключениях в аэропорту.

В итоге Анохиной удалось доказать, что пуля у неё на шее — всего лишь украшение, не представляющее никакой опасности. Но полицейские решили перестраховаться: они отдали украшение бортпроводникам, которые пообещали Анохиной сразу вернуть пулю по приземлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и блогер Айза Анохина поделилась с подписчиками в Instagram новой откровенной фотографией с отдыха на Мальдивских островах. На снимке светская львица позирует, стоя без одежды в воде.