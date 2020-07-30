Экс-жена Кержакова пишет книгу о горестях жизни с мужем

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Молодая женщина описывает самые значимые эпизоды своей жизни.
Книга будет называться «Убей в себе жертву». Тюльпанова подробно описывает первые отношения до Кержакова, где, оказывается, тоже была жертвой. Её избранником тоже был спортсмен, который занимался горнолыжным спортом и даже принимал участие в Олимпиаде в Сочи. Некто по имени Влад Новиков ограничивал свободу Тюльпановой, критиковал её внешность, жалуется дочь сенатора в книге.
А вот Кержаков и вовсе поднимал на жену руку,
Бывшая супруга спортсмена горестно жалуется на жизнь с мужем в Швейцарии, на то, как смилостивилась и простила неверного и деспотичного супруга. Но произошло это только после того, как футболист перевёл все свои деньги на счёт жены.
Далее идёт пространный рассказа о беременности, о том, как муж не ценил состояние ожидавшей ребёнка жены, грубил, напивался и прочее. А после жена звезды футбола описывает самый трагичный эпизод в своей жизни — смерть отца Вадима Тюльпанова, горе от которой Кержаков так и не смог с ней разделить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что нельзя перестать любить любимого человека.
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