Экс-жена Кержакова пишет книгу о горестях жизни с мужем

https://static.news.ru/photo/14b999f8-d2d6-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Милана Тюльпанова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Молодая женщина описывает самые значимые эпизоды своей жизни.

Книга будет называться «Убей в себе жертву». Тюльпанова подробно описывает первые отношения до Кержакова, где, оказывается, тоже была жертвой. Её избранником тоже был спортсмен, который занимался горнолыжным спортом и даже принимал участие в Олимпиаде в Сочи. Некто по имени Влад Новиков ограничивал свободу Тюльпановой, критиковал её внешность, жалуется дочь сенатора в книге.

А вот Кержаков и вовсе поднимал на жену руку, приводит описание жизни экс-жены футболиста StarHit. Супруга якобы нарушила «личное пространство» спортсмена, начав рыться в его телефоне и увидев там кучу переписок с другими девушками. В итоге Тюльпанова предъявила Кержакову претензии, за что получила «удар по голове».

Бывшая супруга спортсмена горестно жалуется на жизнь с мужем в Швейцарии, на то, как смилостивилась и простила неверного и деспотичного супруга. Но произошло это только после того, как футболист перевёл все свои деньги на счёт жены.

Далее идёт пространный рассказа о беременности, о том, как муж не ценил состояние ожидавшей ребёнка жены, грубил, напивался и прочее. А после жена звезды футбола описывает самый трагичный эпизод в своей жизни — смерть отца Вадима Тюльпанова, горе от которой Кержаков так и не смог с ней разделить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что нельзя перестать любить любимого человека.