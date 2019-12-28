https://static.news.ru/photo/07b48a0a-299a-11ea-bf29-fa163e074e61_660.jpg Милана Тюльпанова Фото: milana_tulpanova/instagram.com

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что нельзя перестать любить любимого человека.

Когда человек уходит из твоей жизни, твой родственник, сколько времени нужно, чтобы ты перестал его любить? Нисколько. Ты не перестанешь в любом случае, — отметила модель в интервью Wday.

Тюльпановой потребовался год, чтобы смириться с мыслью о том, что её брак окончательно развалился. По её словам, начинались их отношения романтично. Спортсмен долго ухаживал за ней и не давил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спортсмен получил запрет на выезд за границу из-за обращения его бывшей супруги в суд. Среди причин отказа в выезде значится долг футболиста в пять тысяч рублей, а также то, что он не исполнил решение суда о передаче ребёнка его экс-жене на воспитание.